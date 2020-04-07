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Русский космос

Россияне стали покупать больше новых автомобилей

07.04.2020 18:57
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Россияне стали покупать больше новых автомобилей

Российский рынок новых легковых автомобилей в марте показал рост на 22,7% по сравнению с результатами прошлого года, а мартовские продажи составили 160,6 тыс. машин.

Аналитическое агентство "Автостат" сообщило о росте продаж новых легковых автомобилей в марте текущего года по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. Так, продажи увеличились на 22,7%, а в количественном выражении рост составил порядка 30 тыс. автомобилей. Лидером российского рынка автомобилей традиционно остается "АвтоВаз" с мартовским ростом продаж на 6,6% до 31,6 тыс. машин, второе место заняла Kia, увеличившая мартовские продажи на 35%, до 23,6 тыс. автомобилей, за ней следует Hyundai, увеличивший продажи на 29,3% до 18 тыс. машин, пишет ТАСС.

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