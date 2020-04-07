Россия может восстановить зарубежные рейсы в июле

Совладелец Шереметьево заявил о возобновлении международного сообщения в июле текущего года.

По информации совладельца аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко, которой он поделился с Forbes, Россия может восстановить международное авиасообщение уже в июле. При этом он рассматривает два сценария развития ситуации для воздушной гавани. Первый, "хороший" сценарий, предполагает восстановление потока пассажиров к концу года. Согласно второму, "плохому" сценарию, пассажиропоток восстановится только к середине следующего года. Это будет грозить сокращениями сотрудникам Шереметьево, хотя руководство аэропорта сделает все, чтобы избежать увольнения людей, пишет РИА Новости.