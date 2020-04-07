Президент провел совещание по ситуации с коронавирусом

В мероприятии, которое прошло в режиме телеконференции, участвовали вирусологи и эксперты в области здравоохранения.

Фото: На совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике (kremlin.ru)

В ходе совещания посвященного распространению в России коронавирусной инфекции, президент России Владимир Путин заявил о том, что страна все еще не прошла пик распространения инфекции и, в настоящее время, необходимо сделать соответствующие выводы из опыта других стран, основываясь на экспертном мнении специалистов медицины и науки. В совещании принимали участие представители медицинского и научного сообществ России.

Президент просил участников высказать свое мнение о тех мерах по сдерживанию инфекции, которые принимают власти страны, дать прогноз о появлении в России вакцин и препаратов для лечения коронавируса, оценить возможность сокращения введенных на территории России нерабочих дней, а также высказать свое мнение о рисках и угрозах в сложившейся в стране ситуации, прежде всего, для здоровья граждан.