Для предотвращения распространения фейков в условиях пандемии коронавируса WhatsApp ограничил пересылку сообщений пользователями.

В связи с распространением в мире коронавирусной инфекции, а также борьбой с фейками на фоне увеличившегося количества пересылаемых сообщений, в том числе и о коронавирусе, руководство WhatsApp приняло решение ограничить пересылку сообщений пользователями. Теперь, переслать сообщение можно только одному пользователю или в один чат за раз. Информация об этом появилась на официальном сайте WhatsApp, пишет ТАСС.