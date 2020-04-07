Правительство примет новые меры поддержки граждан и бизнеса

Мишустин сообщил о работе правительства над пакетом новый инициатив по оказанию поддержки гражданам и предпринимателям России.

В настоящее время профильные структуры Правительства России разрабатывают новые меры по поддержке россиян и бизнеса. Об этом, во время встречи с членами партии "Справедливая Россия" заявил премьер страны Михаил Мишустин. По его словам, правительство, совместно с президентом Владимиром Путиным, постоянно работает на вопросами поддержки людей и предпринимателей в условиях влияния коронавируса на экономику. При этом премьер отметил, что хотелось бы ускорить и работу Государственной думы по принятию предлагаемых инициатив, пишет РИА Новости.