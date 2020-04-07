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СовФед: заемщик сам может определять срок и дату кредитных каникул

07.04.2020 14:00
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СовФед: заемщик сам может определять срок и дату кредитных каникул

По новой методике заемщики могут самостоятельно определять срок и дату начала кредитных каникул, а ИП обратиться за снижением платежей по кредитам.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев рассказал о принятой Правительством новой методике по расчету среднемесячного дохода для целей предоставления кредитных каникул. Согласно документу, срок и дату начала отсрочки платежей заемщик может определять сам. Индивидуальные предприниматели смогут вместо отсрочки платежей обратиться в кредитную организацию для их снижения.

Если среднемесячный доход заемщика упал на 30% и он имеет право на получение кредитных каникул, то он может обратиться к кредитной организации вплоть до 30 сентября 2020 года любым удобным ему способом. Организация обязана рассмотреть обращение в течение 5 дней, а все необходимые документы заемщик имеет право предоставить в течение 90 дней, а при наличии серьёзных оснований — в течение 120 дней.

«За заемщиком сохраняется право прервать льготный период в любой момент. По потребительским кредитам в течение льготного периода проценты будут начисляться в размере двух третей. А по его завершению неуплаченные платежи заемщик будет вносить равными долями в течение 720 дней, а по ипотеке — прежними ежемесячными суммами с учётом продления срока», - заключил Журавлев.

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