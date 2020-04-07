Бизнес представил Правительству пакет антикризисных мер

ТПП, "Опора России", "Деловая Россия" и РСПП представили пакет антикризисных мер для спасения российского бизнеса в условиях принимаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом.

Торгово-промышленная палата РФ, общественные организации "Опора России" и "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей подписали открытое письмо к глав Правительства России Михаилу Мишустину. Документ есть у "Капитала страны". В своем послании бизнес-объединения представили свой план антикризисных мер по спасению экономики в условиях распространения коронавируса.

Основную задачу для поддержания экономики бизнес видит в сохранении рабочих мест, что позволит сохранить спрос, конкурентоспособность предприятий и в дальнейшем преодолеть кризис из-за пандемии COVID-19.

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