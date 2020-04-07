Бизнес представил Правительству пакет антикризисных мер
ТПП, "Опора России", "Деловая Россия" и РСПП представили пакет антикризисных мер для спасения российского бизнеса в условиях принимаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом.
Торгово-промышленная палата РФ, общественные организации "Опора России" и "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей подписали открытое письмо к глав Правительства России Михаилу Мишустину. Документ есть у "Капитала страны". В своем послании бизнес-объединения представили свой план антикризисных мер по спасению экономики в условиях распространения коронавируса.
Основную задачу для поддержания экономики бизнес видит в сохранении рабочих мест, что позволит сохранить спрос, конкурентоспособность предприятий и в дальнейшем преодолеть кризис из-за пандемии COVID-19.
Бизнес предлагает:
- Признать все предприятия страны пострадавшими от коронавируса.
- Разработать дополнительные меры, которые позволят компания продолжать свою деятельность, а именно, ускорить размещение госзаказа, снизить фискальную нагрузку, разработать инвестиционные программы для госкомпаний, облегчить доступ к внешнему финансированию, предусмотреть докапитализацию ряда эффективных институтов развития.
- Простимулировать предприятия к сохранение рабочих мест, для чего снизить фискальную нагрузку по налогам на фонд оплаты труда, а для наиболее пострадавших компаний обеспечить субсидию на оплату 2/3 зарплаты сотрудников.
- Освободить компании от уплаты налоговых платежей и организовать помощь при оплате аренды, кредитов и лизинга.
- Распространить режим самозанятых на все регионы страны, начиная с 1 мая, а налог установить в размере 1%.
- Временно сократить сроки уведомления сотрудников об увольнении, а также сократить период выплат среднемесячной зарплаты работникам в случае отсутствия трудоустройства.
- Заморозить или снизить материальные риски работодателя за нарушения при увольнении или невыплате зарплат.
- Возвратить часть средств, уплаченных в фонд страхования от несчастных случаев.
- Все вышеперечисленные меры установить сроком не менее 6 месяцев.
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