ЕГЭ и ОГЭ в этом году отменять не будут

Экзамены по ЕГЭ предварительно начнутся 8 июня.

Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов в этом году ни ЕГЭ ни ОГЭ отменять не будут. Экзаменационные испытания по ЕГЭ начнутся, по предварительной информации, 8 июня. В этот день школьников протестируют на знания по таким дисциплинам, как география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии. 11 числа пройдет ЕГЭ по русскому языку, на 15 июня планируются экзамены по математике базового и профильного уровней, 18 числа школьники напишут экзаменационные работы по истории и физике, 22 июня будет сдача обществознания и химии. 25 июня пройдет экзамен по иностранным языкам, а 26 и 29 июня состоится устная часть этих экзаменов, пишет РИА Новости.

При этом остается возможность переноса сдачи экзаменов на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса на территории России.