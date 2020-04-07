Ростех решит проблему дефицита масок

Назначение одной из дочерних структур госкорпорации единым оператором по обеспечению регионов медицинскими средствами индивидуальной защиты наведёт порядок в ценообразовании и распределении по аптечной сети средств индивидуальной защиты.

В этом уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы Дмитрий Савельев.

Пик пандемии далеко не пройден, а запасы масок, респираторов и многих других средств индивидуальной защиты давно закончились, не смотря на то, что в России круглосуточно работают 18 предприятий, производя в день 1,6 млн масок. Раменский приборостроительный завод не так давно освоил выпуск инновационных масок-респираторов с фильтром, который защищает от вирусов и любых типов микроорганизмов. Однако, по оценкам экспертов, в теневой сектор уходит до 80-90% объёма всех выпускаемых СИЗ. "Каждую зиму из-за эпидемий гриппа на отечественном рынке отмечается рост спроса на медицинские маски, но с такой ситуацией, как сейчас, производители столкнулись впервые за долгое время, - комментирует депутат ГД Дмитрий Савельев. - Пользуясь ажиотажем, перекупщики многократно взвинчивают цены на маски, перчатки и респираторы".

Основная задача в текущих условиях - грамотно распределить товарные потоки по российским регионам - считает парламентарий. Именно это государство получило «Росхимзащите».

«Росхимзащита» как представитель государства располагает оперативными данными о текущих запасах медизделий и о потребностях в них. Производители СИЗ передают ей всю изготовленную продукцию, а корпорация распределяет товары между регионами, исключая какую-либо спекуляцию, - поясняет схему Дмитрий Савельев. - При этом максимальная наценка аптечных сетей не сможет превышать 10 копеек. По факту, речь идёт о государственном управлении в производстве и распределении средств защиты на период пандемии. Подобная концентрация управления как вынужденная мера очень своевременна и позволит сберечь жизни многих людей".