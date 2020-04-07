Только четыре региона России свободны от коронавируса

Инфицирования коронавирусом не зафиксировано в Ненецком АО, Республиках Тыва и Алтай и на Чукотке.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории страны, только четыре региона свободны от инфекции. Это Ненецкий автономный округ, Республики Тыва и Алтай и Чукотка.

При этом за минувшие сутки в России зафиксировано 1154 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных достигло 7497 человек, 494 пациента вылечились, а 58 человек скончались, сообщают Известия.