Только четыре региона России свободны от коронавируса
07.04.2020 11:39
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Инфицирования коронавирусом не зафиксировано в Ненецком АО, Республиках Тыва и Алтай и на Чукотке.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории страны, только четыре региона свободны от инфекции. Это Ненецкий автономный округ, Республики Тыва и Алтай и Чукотка.
При этом за минувшие сутки в России зафиксировано 1154 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных достигло 7497 человек, 494 пациента вылечились, а 58 человек скончались, сообщают Известия.
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