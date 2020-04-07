Bloomberg: Россия должна сократить добычу на 1,5 млн баррелей

Саудовская Аравия предъявила России ультиматум по сокращению добычи нефти.

По информации Bloomberg Саудовская Аравия в ультимативной форме требует от России сокращения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. В этом заключается главная проблема в переговорах между двумя странами. Ранее, российская сторона отказалась сокращать добычу на 0,5 млн баррелей в сутки. При этом все участники рынка согласны, что необходимо сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Тем не менее, существуют серьезные разногласия в вопросе о количественном сокращении добычи нефти для каждой отдельной страны, пишет Лента.ру.

Напоминаем, что новая встреча ОПЕК+ назначена на 9 апреля текущего года.