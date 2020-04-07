Правительство может повысить порог для получения кредитных каникул по ипотеке

Максимальный порог для получения кредитных каникул по ипотечным займам может быть повышен для отдельных субъектов России.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал о планах правительства повысить максимальный порог для получения кредитных каникул по ипотечным займам. В настоящее время получить отсрочку можно по ипотечным кредитам не превышающим 1,5 млн рублей. Моисеев заявил, что данный порог был выбран потому, что он перекрывает большинство ипотечных кредитов, выданных во многих регионах. Тем не менее, этого недостаточно, например, для Москвы, Санкт-Петербурга и Дальневосточного региона, поэтому, правительство рассматривает возможность увеличения максимального порога для получения кредитных каникул по ипотечным займам для отдельных субъектов РФ, пишет ТАСС.