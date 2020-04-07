Правительство может запретить ввоз дешевого топлива в Россию

Из-за падения цен на нефть бензин за границей подешевел.

Как сообщил РБК информированный источник, знакомый с ситуацией, в Правительстве рассматривают возможность запрета на ввоз в страну топлива из-за рубежа. Из-за снижения стоимости нефти за рубежом значительно подешевел бензин, чего не произошло в России. Именно для того, чтобы защитить рынок от дешевого продукта могут запретить его ввоз на территорию нашей страны. Несколько федеральных чиновников подтвердили эту информацию, однако, в Минэнерго и пресс-службе первого вице-премьера Юрия Белоусова отказались прокомментировать ситуацию.