США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии

Пошлины рассматриваются как один из вариантов реагирования на отсутствие сделки по сокращению добычи нефти между Россией и Саудовской Аравией.

Если Россия и Саудовская Аравия не договорятся о снижении добычи нефти, то США и Канада могут ввести в отношении нефти, поступающей из этих стран, торговые пошлины. Так, по информации Financial Times, заявил премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни. Его слова подтверждают и в Минэнерго США, добавляя, что такое развитие событий рассматривается как один из возможных сценариев реагирования на отсутствие сделки по сокращению добычи нефти, пишет РИА Новости.