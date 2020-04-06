Россия выделит ВОЗ средства на борьбу с пандемией COVID-19

06.04.2020 19:38 Комментарии

ВОЗ получит от России $1 млн на борьбу с коронавирусом в мире, а также 61,4 млн рублей на поставки средств для диагностики COVID-19.

Правительство России приняло решение помочь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) бороться с мировой пандемией коронавируса. Для этих целей постановлением кабинета министров ВОЗ будет выделен $1 млн, в качестве добровольного целевого взноса. Еще порядка 61,4 млн рублей Россия планирует потратить на оплату доставки необходимых для диагностики коронавируса средств в нуждающиеся в них страны, пишет ТАСС. Доставлять средства диагностики будут по линии государственного научного центра "Вектор" и Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии.