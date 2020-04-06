ФМБА приступает к тестированию нового метода лечения коронавируса

Специалисты ФМБА разработали схему лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией, основанной на применении препарата для лечения тропических язв.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали новую схему лечения тяжелой формы коронавирусной инфекции, когда у пациента присутствуют затрудненное дыхание и легочная недостаточность. По полученным данным, новая схема основана на использовании лекарственного препарата "Даларгин", который применяется для заживления тропических язв и защиты тканей и внутренних органов. Препарат уже протестировали на животных, и результаты показали повышенную выживаемость, в среднем, от 70 до 100%, в зависимости от того, какая схема введения "Даларгина" была использована. В настоящее время сотрудники ФМБА приступают к клиническим испытаниям, пишет РИА Новости.