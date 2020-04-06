Названа стоимость "домашнего" теста на коронавирус

Помимо стоимости самого теста придется оплатить выезд на дом работников Центра.

Руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала, сколько будет стоить проведение тестирования на наличие коронавируса в домашних условиях. Так, цена самого теста составляет 1250 рублей, но проходящему тестирование придется оплатить и выезд на дом медицинских работников Центра, которые привезут тест, а затем доставят его в лабораторию, пишет Интерфакс.

Результат тестирования на наличие коронавируса будет готов через 1-2 дня и поступит на электронную почту прошедшего тест. При этом, если результат окажется положительным, то данные автоматически передадут в Роспотребнадзор.