Правительство утвердило меры для устойчивого развития экономики
06.04.2020 17:31
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Представленные меры включают, в основном, отсрочки по налоговым платежам.
Правительство приняло постановление, согласно которому в стране вводятся меры для устойчивого развития экономики во время распространения коронавируса. Документ появился на официальном сайте правительства. Представители бизнеса, занятые в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, смогут получить:
- отсрочку на 6 месяцев по налогу на прибыль организаций, единому сельскохозяйственному налогу, а также налогу, уплачиваемому организациями работающими на упрощенной системе налогообложения в 2019 году;
- отсрочку платежа для налога на доходы физических лиц за 2019 год, который уплачивают индивидуальные предприниматели.
- отсрочку для подачи налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года до 15 мая 2020 года;
- освобождение от проведения выездных налоговых проверок до 31 мая 2020 года включительно.
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30 лет одно и тоже,устойчивая экономика будет только на СОЦИАЛИЗМЕ И ЕЩЁ РАЗ НА СОЦИАЛИЗМЕ.