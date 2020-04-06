Правительство утвердило меры для устойчивого развития экономики

Представленные меры включают, в основном, отсрочки по налоговым платежам.

Правительство приняло постановление, согласно которому в стране вводятся меры для устойчивого развития экономики во время распространения коронавируса. Документ появился на официальном сайте правительства. Представители бизнеса, занятые в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, смогут получить: