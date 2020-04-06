В России выросли цены на лимоны, имбирь и чеснок

После возобновления в полном объеме поставок из-за рубежа, цены нормализуются.

Согласно данным Федеральной антимонопольной службы, в России подорожали лимоны, имбирь и чеснок. Такими данными поделилась начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко. По ее словам ситуация с увеличением цен на эти продукты на российском рынке сложилась из-за сокращения поставок из-за рубежа, а также повышения спроса. Больше всего жалоб на цены или отсутствие лимонов, имбиря и чеснока приходят из небольших региональных магазинов и рынков, пишет РИА Новости.

Мирочиненко сообщила, что в некоторых розничных сетях Москвы и Санкт-Петербурга, таких, как "ВкусВилл" или "Глобус" цена на узбекские лимоны варьируется от 230 до 899 рублей, а в магазинах сети "Магнит" во всех российских округах, цена на лимоны составляет менее 130 рублей за килограмм, корня имбиря — около 400 рублей.