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Предприниматели просят поддержки у государства

06.04.2020 15:46
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Предприниматели просят поддержки у государства

Российские предприниматели опубликовали открытое обращение к государству с просьбой оказать поддержку бизнесу.

Предприниматели обратились к властям с открытым письмом, с просьбой поддержать бизнес в условиях введения на территории страны нерабочийх дней. В этот сложный для России период власть и бизнес должны работать вместе и слышать друг друга. Без поддержки государства тысячи предпринимателей лишатся бизнеса, миллионы их сотрудников потеряют работу и останутся без средств к существованию.

Что предлагает бизнес:

  • заработная плата сотрудникам, которые остаются дома и не заняты в трудовой деятельности в период нерабочий дней, установленных в стране, должна быть компенсирована за счет средств государства;
  • полностью освободить бизнес от уплаты налогов, таких, как, налог на имущество, транспортный налог, налог на прибыль организаций, налоги, уплачиваемые организациями, работающими на специальных упрощенных режимах, налог на доходы физических лиц;
  • до конца года объявить "кредитные каникулы", то есть отсрочить все выплаты по основному долгу и процентам по кредитам.

Поддержать коллективную петицию предпринимательского сообщества можно по ссылке: https://www.instagram.com/p/B-oqtMvnAyb/

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