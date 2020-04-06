Британская разведка: COVID-19 могли создать в лаборатории Китая

В лаборатории Уханьского института вирусологии, из которой вирус мог вырваться, проводят исследования ответа иммунной системы летучих мышей на заражение вирусами.

Согласно информации Daily Mail, которая ссылается на собственные источники в правительственных кругах, в британской разведки рассматривают версию создания коронавируса в китайской лаборатории, расположенной в Ухане. Специалисты в своих выводах ссылаются на природу вируса, а также тот факт, что в лаборатории Уханьского института вирусологии проводят исследования иммунной системы летучих мышей, которые могут являться переносчиками инфекций, но сами долго не болеть, пишет РИА Новости. При этом, специалисты британской разведки не исключают и естественные причины возникновения вируса.