Правительство ввело ограничение на продажу медицинских масок

06.04.2020 13:49 Комментарии

Медицинские маски, перчатки и другие изделия могут продавать только те компании, которые имеют лицензию на занятие фармацевтической деятельностью.

Правительство России ограничило на территории страны продажу медицинских изделий. Согласно новому постановлению, медицинскими масками, респираторами, перчатками и другими изделиями разрешено только тем компаниям, у которых имеется лицензия на занятие фармацевтической деятельностью, пишет RT. Также установлен размер возможных оптовой и розничной надбавок. Так, " на каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок товаров размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы";

к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы"; розничная же надбавка, рассчитанная к отпускным ценам, не может превышать 10 коп. за единицу товара.