Мишустин раскритиковал закрытие границ регионами

Закрыв границы территорий, региональные руководители взяли на себя не принадлежащие им федеральные полномочия.

Во время совещания с вице-премьерами, глава российского правительства Михаил Мишустин раскритиковал руководителей тех регионов, которые закрыли границы своих территорий. По его словам, региональные руководители взяли на себя федеральные полномочия, что недопустимо. Он напомнил слова президента России Владимира Путина, о том, что необходимо принимать адекватные меры для сдерживания инфекции и не допускать перекосов на местах. Премьер особо подчеркнул, что все ограничения должны учитывать реальную ситуацию, сложившуюся в том или ином регионе.