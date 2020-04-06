Bloomberg: для сделки России и Саудовской Аравии есть препятствия

Россия и Саудовская Аравия хотят присоединения США к сокращению добычи нефти.

Агентство Bloomberg сообщило о том, что для нефтяной сделки между Россией и Саудовской Аравией есть определенные препятствия. Между странами существуют разногласия при обсуждении сделки о сокращении добычи нефти. Об этом сообщил информированный источник агентства. Проблемы возникли при обсуждении параметров сделки. При этом, и Россия, и Саудовская Аравия хотят присоединения к сделке США, однако, по информации источника, Штаты не захотят сокращать добычу, пишет РИА Новости.