За минувшие сутки в России произошло 954 новых случая инфицирования COVID-19

Больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Москве.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за минувшие сутки выявлено 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время, общее количество инфицированных в России составляет 6343 человека, 406 человек вылечились от инфекции, а 47 человек скончались, пишет RT.

Наибольшее количество инфицированных выявлено в столице. Медики отметили 591 случай заражения COVID-19 в Москве, в Московской области 82 зараженных, в Санкт-Петербурге инфицировано 35 человек, а в Республике Коми врачи обнаружили 31 случай инфицирования.