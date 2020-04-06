Эксперт назвал эффективный способ профилактики COVID-19

Наиболее эффективный способ профилактики коронавирусной инфекции - вакцинация.

Во время передачи "Жить здорово!" заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов ответил на вопросы о коронавирусе. При этом специалист назвал единственный эффективный способ профилактики инфекции. По его словам, это, конечно, вакцинация. Он подчеркнул, что во всем мире порядка 20 компаний уже тестируют новую вакцину от COVID-19. Тем не менее, лаборатории сталкиваются с определенными трудностями, так как нет чувствительных к коронавирусной инфекции лабораторных животных, пишет РИА Новости.