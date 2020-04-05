Названы профессии, которые могут стать невостребованными из-за коронавируса

В зоне риска могут оказаться визажисты, фитнес-тренера, менеджеры банков, репетиторы, переводчики, риелторы, юрисконсультанты и работники полиграфии и сферы туризма.

После окончания пандемии новой коронавирусной инфекции некоторые профессии могут стать невостребованными. По мнению экспертов, в зоне риска могут оказаться работники сферы моды, визажа, фитнеса, туризма и стационарного общепита, сообщает RT со ссылкой на исследование специалистов Института прогрессивного образования.

Также авторы исследования полагают, что цифровизация и автоматизация рабочего процесса из-за вируса может привести к сокращению сотрудников профильных отделов. В данном случае речь идет о менеджерах банковских организаций, риелторах, переводчиках, учителях, репетиторах, младших аналитиках, фармацевтах, юрисконсультантах и event-менеджерах. Кроме того под удар попадают работники полиграфии, так как некоторые предприятия начинают переходить на электронные продукты.