Минобороны: военкоматы начали работать удаленно

Теперь призывникам не нужно лично приходить в военные комиссариаты, все необходимые данные будут уточняться по телефону.

В воскресенье Министерство обороны сообщило, что все сотрудники военкоматов перешли на удаленную работу в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

"Все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы", - заявили в ведомстве.

В Минобороны пояснили, что теперь призывникам и их родственникам не нужно лично приходить в военные комиссариаты, потому что все необходимые данные будут уточняться по телефону, пишет ТАСС.