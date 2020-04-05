Мэр Москвы объяснил, почему столица входит в группу риска по COVID-19

Сергей Собянин напомнил, что через Москву ежедневно проезжает большое количество людей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что столица России входит в группу риска по новой вирусной пневмонии, поэтому в городе были приняты максимально жесткие ограничительные меры для предотвращения распространения инфекции COVID-19. По его словам, это обусловлено самым большим населением и тем, что через Москву ежедневно проезжает большое количество людей. Также Собянин подчеркнул, что в настоящее время столичные медицинские учреждения, включая частные, готовят порядка 20 тысяч коек для приема инфицированных, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в России количество заразившихся коронавирусом достигло 5 389 человек. В Москве инфекция COVID-19 подтверждена у 3 893 человек.