Россиянам разъяснили правила предоставления кредитных каникул

Банк России напомнил, что каникулы не освобождают клиента от процентов: кредитные организации продолжат их начислять даже в период отсрочки.

В Сбербанке рассказали, что заемщикам могут предоставить каникулы по ипотечным и потребительским кредитам из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. В частности, отсрочка платежей распространяется на:

ипотечные займы на сумму до 1,5 млн рублей;

автокредиты - до 600 тыс. рублей;

потребительские кредиты для физических лиц - до 250 тыс. рублей;

кредитные карты для физических лиц - до 100 тыс. рублей;

потребительские кредиты для индивидуальных предпринимателей - до 300 тыс. рублей.

Также в банковской организации рекомендовали оформлять отсрочку платежей в том случае, если заемщик может предоставить справку об ухудшении своего финансового положения. Кроме того Сбербанк будет предлагать своим клиентам гибкие программы реструктуризации в зависимости от индивидуальной ситуации заемщика, пишет РИА Новости.

3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам, которые пострадали от коронавируса. Уточняется, что заемщик, доходы которого снизились минимум на 30%, может оформить отсрочку по платежам на 6 месяцев. Однако Банк России напомнил, что каникулы не освобождают клиента от процентов: кредитные организации продолжат их начислять даже в период отсрочки.