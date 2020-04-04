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Кабмин начал обсуждать вопрос прямой помощи малому бизнесу

04.04.2020 20:25
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Кабмин начал обсуждать вопрос прямой помощи малому бизнесу

Максим Решетников отметил, что правительство осознает, что в сложившейся эпидемиологической ситуации ранее принятых мер не достаточно.

Глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников сообщил, что кабмин рассматривает вопрос прямой помощи малому бизнесу. В частности, речь идет о предоставлении различных субсидий. По его словам, такие меры являются очень дорогостоящими, поэтому соответствующие дискуссии еще ведутся.

"Меры действительно очень дорогие. Давайте посмотрим, как в ближайшее время будет развиваться ситуация", - заявил министр.

Также Решетников отметил, что правительство осознает, что в сложившейся эпидемиологической ситуации ранее принятых мер не достаточно. Например, рано или поздно кабмину придется вернуться к вопросу уплаты налогов, по которым предприниматели получили отсрочку, пишет "Российская газета".

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