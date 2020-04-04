Экстренный саммит ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
04.04.2020 18:02
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Россия поддержала предложение по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка.
- Экстренная встреча стран-участниц ОПЕК+ с участием Соединенных Штатов Америки по стабилизации рынка нефти в формате видеоконференции, запланированная на предстоящий понедельник, будет перенесена на 9 апреля. Об этом передает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в делегациях стран-участниц.
- В субботу пресс-секретарь Минэнерго Азербайджана Замина Алиева подтвердила, что саммит министров ОПЕК+ состоится 9 апреля 2020 года. По ее словам, международная межправительственная организация прислала официальное уведомление.
- Уточняется, что созвать экстренную встречу стран-участниц ОПЕК+ по видеосвязи предложила Саудовская Аравия. Поводом для проведения саммита стали переговоры между Эр-Риядом и Вашингтоном. Кроме того Российская Федерация поддержала предложение по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка, пишет ТАСС.
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