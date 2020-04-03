Президент утвердил продажу лекарств онлайн

Во время эпидемий и режима ЧС в интернете можно будет приобретать рецептурные препараты.

Президент России Владимир Путин подписал закон разрешающий продажу онлайн лекарственных препаратов, на которые необходимо получать рецепт. Согласно документу, рецептурные лекарственные средства можно продавать через интернет в условиях установления режима ЧС или во время эпидемий, пишет RT.

Ранее, президентом был подписан закон, согласно которому Правительство наделяется правом ограничивать стоимость тех или иных лекарственных препаратов во время эпидемий или введения режима ЧС.