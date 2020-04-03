Госдума просит заблокировать сайты с фейковой информацией по коронавирусу

Речь идет о ресурсах опубликовавших общественно значимую информацию, которая может привести к массовому нарушению правопорядка.

Депутаты Госдумы обратились к Роскомнадзору с просьбой заблокировать интернет-ресурсы, распространившие фейковую информацию о коронавирусе. Запрос о блокировке сайтов поступил и от Генпрокуратуры РФ. По имеющейся информации речь идет о трех ресурсах, публикующих не соответствующие действительности данные, а также некоторых видео на Youtube и на сайте "ВКонтакте". В Генпрокуратуре подчеркнули, что распространенная информация признана общественно значимой и несущей опасность массового нарушения общественного порядка, пишет РИА Новости.