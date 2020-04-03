Минпромторг рекомендует не прекращать продажу алкоголя

Запрет продажи алкоголя спровоцирует социальное напряжение и увеличение продаж нелегальной продукции.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал главам регионов не менять режим продажи алкогольной продукции, а тем более полностью не запрещать продажи без крайней на то необходимости. В ведомстве объяснили свою рекомендацию опасениями того, что при невозможности легальной покупки алкоголя, возрастет доля теневого рынка и увеличатся продажи контрафактной продукции. Также, это может спровоцировать "серьезное социальное напряжение", пишет РБК.