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Русский космос

РЖД отменяет поезда

03.04.2020 13:32
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РЖД отменяет поезда

В связи с коронавирусом в РЖД приняли решение отменить 53 поезда дальнего следования.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте РЖД, руководство компании приняло решение отменить 53 поезда дальнего следования из-за сложившейся в стране ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Еще 37 поездов сократят периодичность курсирования. Также, уменьшится и количество "Сапсанов". Будут отменены три пары ежедневных составов, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет RT. Новое расписание поездов вступит в силу начиная с 7 апреля.

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