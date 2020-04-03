РЖД отменяет поезда

В связи с коронавирусом в РЖД приняли решение отменить 53 поезда дальнего следования.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте РЖД, руководство компании приняло решение отменить 53 поезда дальнего следования из-за сложившейся в стране ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Еще 37 поездов сократят периодичность курсирования. Также, уменьшится и количество "Сапсанов". Будут отменены три пары ежедневных составов, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет RT. Новое расписание поездов вступит в силу начиная с 7 апреля.