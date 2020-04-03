Медики выявили 601 новый случай инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки медики выявили 601 случай заражения коронавирусом в 32 регионах страны.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 на территории страны, за прошедшие сутки в России выявили 601 инфицированного коронавирусной инфекцией, из них 448 человек заразились в столице. К числу регионов, охваченных коронавирусом присоединились Еврейская автономная область, где выявили 3 заболевших и Ингушетия, с одним случаем заражения, сообщает Лента.ру.

Всего в России инфицировано 4149 человек в 78 регионах, 281 человек выздоровел, 34 человека скончались.