В Москве будут останавливать для проверки личные автомобили граждан и такси

У московских водителей и пассажиров будут спрашивать цель передвижения по городу.

Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал, какие меры будут приняты для предотвращения распространения инфекции. Так, столичных водителей и передвигающихся на такси пассажиров могут остановить сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы выяснить цель их поездки. Поэтому, все жители, выходя на улицу, должны носить с собой документы, удостоверяющие их личность, пишет РИА Новости.