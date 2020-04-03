Коронавирус: правила уборки, "вредные" советы и главная "цель" вируса.

Роспотребнадзор рассказал, как правильно дезинфицировать квартиру, а врач Мария Билнова назвала те советы, к которым ни в коем случае нельзя прибегать при лечении коронавируса.

Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России? Как правильно дезинфицировать свой дом? Какова настоящая "цель" коронавируса? Какие советы нельзя и даже опасно для здоровья применять при лечении инфекции? На эти вопросы ответили российские медики.

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, как может развиваться ситуация с распространением коронавируса в России. По его мнению, в нашей стране ситуация может пойти по "германскому сценарию", предполагающему не такую большую смертность от COVID-19, как, например, в Италии и Испании. Эксперт отметил, что в России еще будет наблюдаться рост заболеваемости, так как пик эпидемии не пройден, однако, такого количества инфицированных как в вышеназванных странах не будет.

А глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров назвал "цель" коронавируса. Как сообщает РИА Новости, вирус не стремится уничтожить человечество, так как именно человек является его носителем. Все живое стремится продлить свое существование, также, как и вирус, который может жить только внутри клетки человека. Поэтому, главной целью коронавируса является его репродукция.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали правила проведения дезинфекции в домашних условиях. Эксперты рекомендуют:

основное внимание надо уделять дверным ручкам и выключателям, ежедневно обрабатывая их с помощью мыльного раствора и антисептиков;

ежедневно обрабатывая их с помощью мыльного раствора и антисептиков; не стоит забывать о ручках шкафов, спинках стульев, кухонной и бытовой технике, смесителях в ванной комнате и на кухне, расческах и зубных щетках ;

; если в доме есть больной человек, необходимо ежедневно проводить влажную уборку с использованием хлорсодержащих средств, в обычных условиях влажная уборка помещений должна проводиться два-три раза в неделю.

А вот врач ГКБ им. В.В.Виноградова Мария Блинова прокомментировала некоторые "вредные" и даже опасные советы по лечение коронавируса, распространенные в интернете. Так,