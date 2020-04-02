Кремль не подтвердил факт переговоров Путина с саудовским принцем о нефти

Телефонного разговора Владимира Путина и принца Мохаммеда бен Салмана пока не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман переговорил с российским лидером Владимиром Путиным о ценах на нефть. При этом Трамп выражал надежду на то, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн баррелей. По словам Пескова, подобного телефонного разговора пока не было, пишет РИА Новости.

Ранее, Саудовская Аравия созвала экстренное заседание стран-членов ОПЕК+, пригласив присоединиться к встрече и некоторые другие государства. Такое решение принято для поддержания мировой экономики и восстановления баланса на мировом рынке нефти.