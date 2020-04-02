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Главы регионов получат специальные полномочия в связи с коронавирусом

02.04.2020 18:27
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Главы регионов получат специальные полномочия в связи с коронавирусом

Президент России продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля.

Во время своего обращения к россиянам в связи с распространением на территории страны коронавирусной инфекции, глава государства Владимир Путин сообщил, что губернаторы будут наделены особыми дополнительными полномочиями, в рамках которых сами главы регионов будут решать какие меры будут более эффективными и оптимальными именно для их региона, учитывая эпидемиологическую и экономическую ситуации на подконтрольной им территории.

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Президент продлил нерабочие дни до 30 апреля
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