Главы регионов получат специальные полномочия в связи с коронавирусом

Президент России продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля.

Во время своего обращения к россиянам в связи с распространением на территории страны коронавирусной инфекции, глава государства Владимир Путин сообщил, что губернаторы будут наделены особыми дополнительными полномочиями, в рамках которых сами главы регионов будут решать какие меры будут более эффективными и оптимальными именно для их региона, учитывая эпидемиологическую и экономическую ситуации на подконтрольной им территории.