В Москве вводятся штрафные санкции за нарушение самоизоляции

В столице вводятся штрафы за нарушение самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому в столице вводится система штрафов за нарушение режима самоизоляции. Так, за первое нарушение провинившемуся будет грозить штраф в 4 тыс. рублей, за повторное нарушение или нарушение с использованием автомобиля нарушитель заплатит 5 тыс. рублей. Что же касается должностных и юридических лиц, которые не предоставили своим сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции, то первые заплатят штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для вторых предусмотрены штрафы от 200 до 500 тыс. рублей, пишет РИА Новости.