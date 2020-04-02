Правительство утвердило правила оформление больничных на карантине

Правительство утвердило документ, регламентирующий оформление больничных листов и назначения и выплаты пособий по ним в условиях карантина.

Правительство утвердило новый порядок оформления больничных листов, а также назначения и выплаты пособий по больничным листам для тех граждан, возраст которых превышает 65 лет и которые находятся на карантине. Так для листов нетрудоспособности установлен единый период сроком на 14 дней с 6 по 19 апреля, а сам больничный лист можно будет получить в электронном виде. Эти правила будут касаться всех граждан, находящихся в режиме самоизоляции, кроме тех, кто работает на удаленке или находится в оплачиваемом отпуске.

Работодатели обязаны будут передать сведения обо всех сотрудниках, находящихся на самоизоляции в Фонд социального страхования (ФСС), а начисления и выплаты пособий будут производиться отделениями ФСС по месту регистрации работодателя, пишет РБК.