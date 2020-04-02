Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Пациенты с положительным тестом на коронавирус, но без видимых признаков заболевания, засыпали и не просыпались.

Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов. По их словам, люди, без видимых признаков заболевания, засыпали и не просыпались. Такая картина была зафиксирована в течение последних суток в одном из пансионатов, где размещены инфицированные. Медики отмечают не менее 5 подобных случаев, пишет МК.