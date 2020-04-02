"Вектор" будет тестировать вакцину от COVID-19 на 60 добровольцах
02.04.2020 16:11
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В научном центре "Вектор" проходят первичные испытания новой вакцины против COVID-19.
Специалисты научного центра "Вектор" разработали вакцину от коронавируса. В настоящее время сотрудниками центра проводятся первичные испытания нового препарата. Об этом сообщила вице-премьера Татьяна Голикова. По ее словам, почти 60 добровольцев будут тестировать новую вакцину от коронавируса. Первая фаза клинических испытаний препарата начнется после 22 июня, когда завершатся первичные испытания экспериментальной вакцины.
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