"Вектор" будет тестировать вакцину от COVID-19 на 60 добровольцах

В научном центре "Вектор" проходят первичные испытания новой вакцины против COVID-19.

Специалисты научного центра "Вектор" разработали вакцину от коронавируса. В настоящее время сотрудниками центра проводятся первичные испытания нового препарата. Об этом сообщила вице-премьера Татьяна Голикова. По ее словам, почти 60 добровольцев будут тестировать новую вакцину от коронавируса. Первая фаза клинических испытаний препарата начнется после 22 июня, когда завершатся первичные испытания экспериментальной вакцины.