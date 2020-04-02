Почти 46% инфицированных коронавирусом в Москве младше 45 лет

За минувшие сутки в столице зафиксировано 595 случаев инфицирования коронавирусом, почти 46% из которых люди моложе 45 лет.

В Москве представили данные о процентом соотношении заболевших. Так, по последним данным в столице, за прошедшие сутки, выявлено 595 заболевших, около 46% из них возрастом от 18 до 45 лет, 33% составляют люди, чей возраст от 46 до 65 лет, доля людей старше 65 лет составляет 15%, а 6% вновь инфицированных - дети. Такая информация размещена на официальном сайте ЦАО столицы. Всего в Москве зафиксировали 2475 случаев инфицирования коронавирусом.