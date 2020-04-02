Президент вновь обратится к россиянам из-за коронавируса
02.04.2020 13:57
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В Кремле анонсировали новое обращение президента России к гражданам в связи с пандемией коронавируса.
Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам. По словам пресс-секретаря российского лидера, в настоящее время Путин готовит текст своего обращения. Подробности о событии можно будет получить ближе к 16 часам сегодняшнего дня, пишет РИА Новости.
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