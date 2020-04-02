Президент вновь обратится к россиянам из-за коронавируса

В Кремле анонсировали новое обращение президента России к гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам. По словам пресс-секретаря российского лидера, в настоящее время Путин готовит текст своего обращения. Подробности о событии можно будет получить ближе к 16 часам сегодняшнего дня, пишет РИА Новости.