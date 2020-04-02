Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов и соблюдению санитарных норм
02.04.2020 13:45
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В Роспотребнадзоре напомнили россиянам о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы при походе в магазин и дали советы о выборе продуктов во время карантина.
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно выбирать продукты в магазине и соблюдать гигиенические нормы после доставки домой приобретенных товаров.
- Нецелесообразно приобретать продукты впрок, так как продовольственные магазины работают постоянно, а склады операторов заполнены товарами.
- Отдавать предпочтение надо тем продуктам, которые могут храниться при комнатной температуре или имею длительный срок хранения.
- Внимательно следить за сроком годности товаров и целостностью упаковки.
- Обращать внимание на условия хранения товаров в магазинах и соблюдения температурных режимов для тех групп товаров, которые нуждаются в особом режиме хранения.
- Находясь в помещении магазина соблюдать положенную дистанцию в 1,5 метра, использовать маски, протирать дезинфицирующими средствами ручки тележек в магазинах или пользоваться перчатками.
- После доставки товаров домой, протирать все упаковки, а также мыть руки до того, как открывать продукты.
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