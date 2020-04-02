Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов и соблюдению санитарных норм

02.04.2020 13:45 Комментарии

В Роспотребнадзоре напомнили россиянам о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы при походе в магазин и дали советы о выборе продуктов во время карантина.

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно выбирать продукты в магазине и соблюдать гигиенические нормы после доставки домой приобретенных товаров. Нецелесообразно приобретать продукты впрок, так как продовольственные магазины работают постоянно, а склады операторов заполнены товарами.

так как продовольственные магазины работают постоянно, а склады операторов заполнены товарами. Отдавать предпочтение надо тем продуктам, которые могут храниться при комнатной температуре или имею длительный срок хранения.

или имею длительный срок хранения. Внимательно следить за сроком годности товаров и целостностью упаковки.

и целостностью упаковки. Обращать внимание на условия хранения товаров в магазинах и соблюдения температурных режимов для тех групп товаров, которые нуждаются в особом режиме хранения.

и соблюдения температурных режимов для тех групп товаров, которые нуждаются в особом режиме хранения. Находясь в помещении магазина соблюдать положенную дистанцию в 1,5 метра, использовать маски, протирать дезинфицирующими средствами ручки тележек в магазинах или пользоваться перчатками.

соблюдать положенную дистанцию в 1,5 метра, использовать маски, протирать дезинфицирующими средствами ручки тележек в магазинах или пользоваться перчатками. После доставки товаров домой, протирать все упаковки, а также мыть руки до того, как открывать продукты.