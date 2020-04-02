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Русский космос

США заплатили России за доставленный гуманитарный груз

02.04.2020 13:17
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США заплатили России за доставленный гуманитарный груз

В приобретенный Штатами груз входят аппараты искусственной вентиляции легких и необходимые средства индивидуальной защиты для медиков.

США приняли решение купить у России медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, которые были переданы в Нью-Йорк в качестве гуманитарной помощи. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа США Морган Ортэгус. По ее словам, президенты России и США договорились о доставке гумпомощи Штатам в ходе телефонного разговора, состоявшегося 30 марта. Теперь же США приняли решение приобрести доставленное оборудование и медицинские принадлежности, пишет РБК.

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А что им стоит напечатать фантики и расплатиться...

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