США заплатили России за доставленный гуманитарный груз

В приобретенный Штатами груз входят аппараты искусственной вентиляции легких и необходимые средства индивидуальной защиты для медиков.

США приняли решение купить у России медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, которые были переданы в Нью-Йорк в качестве гуманитарной помощи. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа США Морган Ортэгус. По ее словам, президенты России и США договорились о доставке гумпомощи Штатам в ходе телефонного разговора, состоявшегося 30 марта. Теперь же США приняли решение приобрести доставленное оборудование и медицинские принадлежности, пишет РБК.