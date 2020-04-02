Рубль укрепил позиции на открытии торгов
02.04.2020 12:16
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Укрепление российской валюты произошло на фоне повышения нефтяных котировок.
- По данным на начало торговой сессии на Московской бирже, рубль немного укрепил свои позиции. Так, под состоянию на 10:00 мск курс американского доллара снизился на 1,8% опустившись до 77,36 рубля, курс евро ослаб на 2,1% опустившись до 84,5 рубля.
- Также, по данным на начало торгов немного выросли и индексы РТС и Мосбиржи по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Индекс РТС вырос на 2,9% до уровня в 1015,91 пункта, индекс Мосбиржи вырос на 1,6%, поднявшись до отметки в 2513,65 пункта.
- Укрепление рубля и рост индексов произошел на фоне роста нефтяных котировок. Так, по данным Лондонской биржи стоимость фьючерсов марки Brent на июнь поднялась на 10,3% до уровня в $27,29 за баррель, доходя до $27,88 за баррель. Стоимость нефти марки WTI увеличилась на 9,2% и торговалась на уровне $22,17 за баррель, пишет ТАСС.
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